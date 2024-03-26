Черчесов: Головин может претендовать на звание лучшего игрока Лиги 1

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступления полузащитника «Монако» Александра Головина в Лиге 1.

«Головин не просто один из лучших в «Монако», он может претендовать на это звание во всей лиге», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

«Монако» после 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.