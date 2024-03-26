Араухо подпишет новый контракт с «Барселоной». Лапорта лично встретился с игроком

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к подписанию нового контракта, сообщает Mundo Deportivo.

После того, как появились слухи о том, что Араухо покинет испанский клуб, президент «Барселоны» Жоан Лапорт лично встретился с Рональдом и дал ему понять, что команда полагается на уругвайца.

Этот разговор добавил уверенности Араухо, потому что раньше он был недоволен из-за отсутствия понимания перспектив команды. Теперь, когда он чувствует себя частью будущего проекта, готов подписать новый контракт с «Барселоной».

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25-летний Араухо перешёл в «Барселону» в 2018-м из «Бостон Ривера» за 4.7 миллиона евро. В этом сезоне Араухо провёл 31 матч, забив один гол.