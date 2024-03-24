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«Слишком много слухов». Игрок «Барселоны» Араухо — о своём будущем

«Слишком много слухов». Игрок «Барселоны» Араухо — о своём будущем
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос относительно будущего своей карьеры.

«Моё будущее? Об этом всегда много разговоров и слухов, но я очень счастлив в «Барселоне», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о будущем 25-летнего защитника в клубе, сказал, что оптимистично смотрит на пролонгацию трудового соглашения с ним. Напомним, действующий контракт Араухо рассчитан до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» активно интересуется уругвайским футболистом и готова предложить за него € 100 млн в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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