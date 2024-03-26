Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: сборная Азербайджана неплохой вариант для Черчесова — там хорошо платят

Червиченко: сборная Азербайджана неплохой вариант для Черчесова — там хорошо платят
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что российский специалист Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Наверное, для Черчесова это неплохой вариант, потому что Азербайджан хорошо платит. Но как для Азербайджана — не знаю. У Черчесова либо густо, либо пусто — либо хорошо получается, либо совсем нет. Но мы видим, что за пределами России у него получается гораздо лучше. Возможно, азербайджанская сборная с ним прибавит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Черчесов — один из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Материалы по теме
Эксклюзив
Станислав Черчесов — кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android