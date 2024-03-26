Станислав Черчесов — кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Станислав Черчесов — один из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Федерация футбола Азербайджана ещё не сделала предложение тренеру, но включила его в шорт-лист кандидатов.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».