«Вильярреал» продлил контракт с 34-летним хавбеком Даниэлем Парехо

Испанский «Вильярреал» объявил о продлении соглашения с полузащитником Даниэлем Парехо. Игрок подписал контракт до 2026 года.

Парехо — воспитанник системы мадридского «Реала», за «Вильярреал» он играет с 2020 года. В нынешнем сезоне 34-летний Парехо провёл 33 матча во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 3 млн.

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Ранее в своей карьере Даниэль выступал за такие команды, как «Валенсия», «Хетафе» и английский «Куинз Парк Рейнджерс». «Вильярреал» после 29 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 располагается на девятом месте в турнирной таблице.