Мусаев — о стиле «Краснодара»: показывал Галицкому «Наполи» Сарри: «Это прям то»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как появился атакующий стиль чёрно-зелёных.

«От каких принципов отталкивался, когда впервые возглавил «Краснодар»? Тогда был стиль «Краснодара», об этом все говорили, и это то, на что мы отталкивались в академии, в каждой команде, в молодёжной команде. Наверное, зародился он, когда ещё был Кононов, хотя говорят, что ещё раньше с Ташуевым. Я плохо помню это, но они играли. Я с Калёшиным разговаривал, он тогда был в этой команде, он говорит, что там было много игры низом, то есть был хороший футбол.

Но для меня это Кононов. Всё, что я помню, эти все комбинации, это зародилось. Особенно там игроки были очень подходящие под эту манеру игры, и это было от Кононова. И был стиль. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.

И, допустим, в тот момент был Сарри в «Наполи». Это было, по мне, идеальное воплощение стиля «Краснодара». Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу показывал нарезки, я ещё был тренером. Я говорю, посмотрите, как играет «Наполи». Это прям то, краснодарское.

То есть тогда «Краснодар» не играл с высоким прессингом, было очень много владений, атаки через центр. Но мне казалось, чтобы этот футбол был более современным, это надо высокий прессинг обязательно, и чуть-чуть разнообразить, не только через центр. Все знали, что центр можно закрыть. И вот тогда футбол Сарри был, я даже показывал футболистам тогда эти все моменты, нарезки», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.