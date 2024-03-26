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Грузия — Греция: текстовая трансляция матча за выход на Евро-2024 начнётся в 20:00 мск

Грузия — Греция: текстовая трансляция матча за выход на Евро-2024 начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 26 марта, состоится финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в квалификации к чемпионату мира 2022 года. У себя дома грузины уступили Греции со счётом 0:2, а на выезде сыграли вничью — 1:1.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0. Победитель сегодняшней встречи станет участником группового этапа Евро-2024.

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