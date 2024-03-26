Грузия — Греция: текстовая трансляция матча за выход на Евро-2024 начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 26 марта, состоится финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались в квалификации к чемпионату мира 2022 года. У себя дома грузины уступили Греции со счётом 0:2, а на выезде сыграли вничью — 1:1.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0. Победитель сегодняшней встречи станет участником группового этапа Евро-2024.