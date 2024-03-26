ЦСКА передаст все доходы с матча с «Факелом» жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле»

Московский ЦСКА объявил, что все доходы с матча 22-го тура с воронежским «Факелом» будут направлены в помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле». Напомним, встреча состоится 7 апреля в 14:00 мск.

«Также специалисты медицинского департамента ПФК ЦСКА готовы оказать всем пострадавшим консультационно-диагностическую медицинскую помощь в вопросах реабилитации

Ни в коем случае нельзя забывать и о тех, кто принимал непосредственное участие в спасении людей – о спасателях и пожарных, о медицинских работниках и сотрудниках силовых структур, о тех, кто, просто оказавшись в тот трагический день рядом, помогал спасать жизни других. Мы безмерно благодарны нашим героям. Для нас будет большая честь, если вы захотите посетить наши ближайшие домашние матчи чемпионата и Кубка России – для этого клуб будет на связи со всеми организациями, которые были задействованы в спасении людей», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.