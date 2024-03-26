Чернышов: если Черчесов возглавит сборную Азербайджана, это будет очень взвешенное решение

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Станислав Саламович — тренер высокого уровня. Он доказывал это, совершая сказку со сборной России, выигрывая чемпионаты и Кубки в Польше и Венгрии. Черчесов — человек серьёзный, не поддаётся эмоциям. Если он примет предложение от сборной Азербайджана, оно точно будет продуманным и очень взвешенным. Для него очень важно, где и с кем он будет работать, какие у него будут полномочия. Наверное, Черчесов видит перспективу, что со сборной Азербайджана можно решать высокие задачи: выход на чемпионат Европы, хорошее выступление в Лиге наций.

В Азербайджане много квалифицированных футболистов, их ведущий клуб показал прекрасные результаты в Лиге Европы. Есть перспектива для того, чтобы дать положительный результат с этой командой. За работой Черчесова в Азербайджане было бы интересно понаблюдать», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.