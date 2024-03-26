Деменко: Азербайджан — вызов для Черчесова, он будет на виду у европейских клубов

Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев.

«Я думаю, что сборная Азербайджана для Черчесова в какой-то степени вызов. На данный момент Станислав Саламович никого не тренирует и поэтому работа в Азербайджане для него никаких проблем не составит. Если Станиславу Саламовичу сборная Азербайджана интересна, то он будет рассматривать этот вариант, тем более это сборная страны. Европейские команды точно будут следить за Черчесовым, он будет на виду», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».