Клаудио Маркизио — о Поле Погба: возвращение в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио сказал, что французскому полузащитнику Полю Погба не следовало переходить из стана «старой синьоры» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

«То, что с ним случилось, причиняет мне сильную боль. Он был одним из товарищей по команде, который произвёл на меня наибольшее впечатление на поле, травмы не позволили ему сделать карьеру, которой он заслуживал, он мог бы стремиться к Золотому мячу. Я думаю, что было ошибкой возвращаться в «Юнайтед», это не помогло его развитию.», — приводит слова Маркизио Footmercato.

Напомним, Погба был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. В октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.