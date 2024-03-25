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Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
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Бывший футболист миланского «Интера», бразильский форвард Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Clarin.

Прокуратура по спортивному правосудию Бразилии предъявила нападающему обвинение в препятствовании проведению допинг-контроля 8 апреля 2023 года в тренировочном центре «Фламенго». Первое слушание состоялось 20 марта. Барбоза давал показания по видеосвязи.

Решение дисквалифицировать нападающего на два года принял спортивный антидопинговый суд. За дисквалификацию бывшего футболиста «Интера» проголосовали пять из девяти членов коллегии. Нападающий должен начать отбывать наказание с апреля 2024 года.

Отмечается, что нападающий обжалует свою дисквалификацию в CAS.

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