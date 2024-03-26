Андрей Лунёв объяснил, почему решил стать игроком «Карабаха»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв рассказал, почему принял решение о переходе в клуб из Азербайджана.

«Я пришёл туда (в «Карабах» — Прим. «Чемпионата») реализовать конкретную цель — доказать самому себе. После травмы, неудачного периода в «Байере» в плане игрового времени, чёрной полосы в плане здоровья у меня была чёткая цель — просто вернуть своё стабильное и хорошее состояние и вернуться в футбол», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв был футболистом немецкого «Байера» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в этой команде, сыграв за неё в трёх матчах. В августе 2023 года 32-летний российский вратарь подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.

В нынешнем сезоне «Карабах» набрал 66 оков после 27 туров и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.