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Лунёв — о чемпионате Азербайджана: атмосфера, конечно, так скажем, удручающая

Лунёв — о чемпионате Азербайджана: атмосфера, конечно, так скажем, удручающая
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Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о чемпионате Азербайджана. Напомним, голкипер выступает за азербайджанский клуб с лета 2023 года.

«Турнир с участием десяти команд, играем в четыре круга. Честно сказать, я был приятно удивлен, потому что, когда я приходил, мне говорили ребята из того же «Карабаха», что здесь, пока идут еврокубки, ты получаешь удовольствие, а как только они заканчиваются, то всё, тяжело. Именно по игре не бывает с кем‑то прямо легко.

Атмосфера, конечно, так скажем, удручающая: зрителей очень мало на стадионах. Ощущение такое, что ты играешь не официальную встречу, а скорее товарищескую. Это если сравнивать с другими командами, где я ранее был», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Карабах» набрал 66 оков после 27 сыгранных туров и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Экс-голкипер «Зенита» Лунёв играл за немецкий «Байер» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в немецкой команде, сыграв за неё в трёх матчах. 32-летний российский вратарь в августе 2023 года подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.

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