Стал известны три центральных защитника, за которыми следит «Манчестер Юнайтед» — Галетти

«Манчестер Юнайтед» в качестве кандидатов на усиление позиции центрального защитника выбрал следующих футболистов: Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Антониу Силва («Бенфика»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»). Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

Интерес продиктован возможным уходом летом из команды двух центральных защитников — Рафаэля Варана и Гарри Магуайра.

Ранее появлялась информация, что боссы «красных дьяволов» будут готовы заплатить за Силву около € 100 млн в предстоящее летнее трансферное окно. Манкунианцы систематически отправляли своих скаутов на матчи «Бенфики» в нынешнем сезоне.

Что касается защитника «Ниццы» Тодибо, то к нему также проявляет интерес «Ливерпуль».