«Манчестер Юнайтед» может быть отстранён от еврокубков из-за нового владельца — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков в следующем сезоне из-за нового правила УЕФА о «множественном владении», согласно которому клубы, принадлежащие одному владельцу, не обладают правом выступать в одном и том же турнире. Об этом информирует Sport.es.

Новым совладельцем «красных дьяволов» является британский миллиардер Джим Рэтклифф, компания которого также является владельцем французского клуба «Ницца».

Напомним, на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, таким образом борясь за попадание в Лигу Европы. В свою очередь, «Ницца» на сегодняшний день располагается на четвёртой строчке во французской Лиге 1, которая даёт право участвовать в этом же турнире.