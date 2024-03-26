Главный тренер «Болоньи» Мотта может остаться в клубе при одном условии — Ауна

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может остаться в клубе в случае, если команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, тренер сообщал руководителям клуба об интересе к нему со стороны многих грандов европейского футбола, однако, Мотта готов остаться на сезон в случае, если команда по итогам нынешнего розыгрыша Серии А попадёт в Лигу чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в случае ухода главного тренера Эрика тен Хага может пригласить на данный пост наставника «Болоньи». Также появлялась информация о том, что между итальянским тренером и «Ювентусом» начались переговоры о подписании контракта с туринским клубом.

Под руководством Мотты «Болонья» в нынешнем сезоне Серии А после 29 туров находится на четвёртой строчке, заработав 54 очка. Контракт Мотты с клубом истекает в конце сезона.