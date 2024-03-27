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Сборная Польши в серии пенальти обыграла Уэльс и вышла в групповой этап Евро-2024

Сборная Польши в серии пенальти обыграла Уэльс и вышла в групповой этап Евро-2024
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Завершился финальный матч Пути А отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Уэльса и Польши. Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). Встречу обслуживала бригада итальянских арбитров, которую возглавлял Даниэле Орсато. Матч закончился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболисты национальной команды Польши — 5:4.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь A. Финал
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 0
4 : 5
Польша
Удаления: Мефам – 120+1' / нет

На 51-й минуте матча жёлтую карточку получил польский полузащитник Якуб Пётровский. На 55-й минуте предупреждение получил полузащитник сборной Уэльса Джордан Джеймс. На 72-й минуте жёлтая карточка была показана поляку Николе Залевски. На последней минуте дополнительного времени арбитр удалил защитника сборной Уэльса Крису Мефаму.

В серии послематчевых пенальти решающий удар реализовал Кшифтов Пёнтек.

Таким образом, сборная Польши становится участником Евро-2024. В свою очередь, сборная Уэльса пропустит турнир.

Напомним, что на предыдущей стадии сборная Польши обыграла Эстонию со счётом 5:1, а Уэльс оказался сильнее Финляндии (4:1).

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