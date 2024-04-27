«Думал, выпью вина и меня отправят обратно в «Локомотив». Смертин — об адаптации в «Бордо»

Бывший полузащитник «Бордо» и сборной России Алексей Смертин рассказал о случае из периода его адаптации во французском клубе, в которой он перешёл из «Локомотива» в 2000 году.

«В «Бордо» тренера звали Эли Боп. И его можно было называть на «ты». Ну, подзатыльник не дашь, но кепку сорвать с лысой головы можно было. Я приехал только в «Бордо», и он мне вина предложил. Уже то, что выпивает на ужине руководство, для меня удивительно было. А когда Эли заметил мой взгляд, то предложил вино. У меня первая мысль – провокация. Реально провокация! Сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в «Локомотив». И я отказался. А потом Дюгарри подходит, бокальчик наливает себе. И я приобщился», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Бордо» с 2000 по 2003 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Экс-нападающий Кристоф Дюгарри являлся игроком «Бордо» с 1990 по 1996 год, с 2000 по 2003 год. Эли Боп занимал должность главного тренера указанного клуба с 1997 по 2003 год.

В 2003 году Смертин перешёл из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года.