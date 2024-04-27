«Локомотив» обратился в ЭСК по решению арбитра назначить пенальти в матче с «Пари НН»
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«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:3). Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35' 2:0 Калинский – 58' 2:1 Сулейманов – 76' 2:2 Миранчук – 90+2' 2:3 Сильянов – 90+6'
Клуб просит рассмотреть момент на 32-й минуте матча. По мнению железнодорожников, арбитр Сергей Цыганок неверно оценил единоборство Жерзино Ньямси с Николозом Кутателадзе и ошибочно назначил пенальти.
Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в Российской Премьер-Лиге. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.
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