«Локомотив» обратился в ЭСК по решению арбитра назначить пенальти в матче с «Пари НН»

«Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:3). Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Клуб просит рассмотреть момент на 32-й минуте матча. По мнению железнодорожников, арбитр Сергей Цыганок неверно оценил единоборство Жерзино Ньямси с Николозом Кутателадзе и ошибочно назначил пенальти.

Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в Российской Премьер-Лиге. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.