«Манчестер Юнайтед» не заинтересован продлевать контракт с Рафаэлем Вараном — Mirror

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет команду по истечении срока своего контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, манкунианцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником, несмотря на имеющуюся в контракте с Вараном опцию продления соглашения до лета 2025 года. В качестве вероятной причины расставания с французским футболистом называется необходимость разгрузки зарплатной ведомости клуба.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.