Президент «Барселоны» обратился c просьбой к фанатам после объявления о продлении Хави

Жоан Лапорт, президент «Барселоны», прокомментировал решение оставить Хави во главе команды.

«Некоторые изменения будут и мы должны улучшиться. Это хорошая новость и стабильность – это правило успешных проектов, особенно в этом случае. Когда мы анализируем ситуацию, наш тренер всегда думает о лучшем для Барселоны. У нас есть команда с очень молодыми игроками и ей нужна эта стабильность. Хави является эталоном для молодёжи, и мы видим это каждый день.

Совет директоров единогласно поддержал это решение. Все присутствовавшие на заседании и беседующие с Хави впоследствии поздравили его с этим решением.

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Суперкубок и Ла Лига обладают исключительной ценностью, но сейчас очень тяжёлое время. В этом году мы не добились наших целей, но это консолидирует проект, который будет более выигрышным в будущем. Я прошу болельщиков поверить в этот проект, потому что нас ждёт успех», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее в «Барселоне» объявили, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом. В январе специалист объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды.