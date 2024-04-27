«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам после матча с «Локомотивом»

«Пари НН» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». «Пари НН» просит изучить моменты на 87-й и 90+8-й минутах матча. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Нижегородский клуб просит разобрать момент на 87-й минуте матча. Арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Пари НН» за действия Дмитрия Живоглядова. Также «Пари НН» просит рассмотреть эпизод с падением Шнапцева на предмет неназначенного пенальти на 90+8‑й минуте матча.

Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в Российской Премьер-Лиге. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.