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«Динамо» поздравило Александра Точилина с 50-летием

«Динамо» поздравило Александра Точилина с 50-летием
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Сегодня, 27 апреля, бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин отмечает 50-летний юбилей. «Динамо» поздравило экс-футболиста с юбилеем в своём официальном аккаунте в телеграм-канале.

«Сегодня исполняется 50 лет экс-защитнику бело-голубых Александру Точилину. Поздравляем и желаем успехов в тренерской карьере!» — написано в сообщении.

Точилин выступал за московское «Динамо» с 1995 по 2008 год, за это время он провёл 268 матчей за бело-голубых и забил семь голов. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (1997, 2008), а в сезоне-1994/1995 стал обладателем Кубка России.

Напомним, Точилин занимал пост главного тренера «Сочи» с 17 сентября 2023 года по 3 декабря 2023-го.

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