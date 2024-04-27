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«Мы развиваем в „Манчестер Юнайтед“ атакующий стиль» — Эрик тен Хаг

«Мы развиваем в „Манчестер Юнайтед“ атакующий стиль» — Эрик тен Хаг
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 35-го тура АПЛ против «Бёрнли», который пройдёт 27 апреля.

«У нас будет тот же состав, только Мэйсон Маунт вернётся. Я думаю, что мы увидим Люка Шоу, Антони Марсьяля и Лисандро Мартинеса в этом сезоне. Все трое вернулись. На следующей неделе они должны начать командные тренировки.

В этом сезоне мы добились огромного прогресса в атакующих переходах – мы забили столько голов. Разница между первым и вторым сезонами огромна, мы развиваем наш атакующий стиль игры.

«Бёрнли» играет в футбол высокой интенсивности. Они немного изменили свой подход в этом сезоне. Они показали хорошие результаты, их тяжело победить. Комплименты Венсану Компани и его штабу.

Я думаю, что болельщики поддерживают нас. На «Олд Траффорд» нас приняли громче, чем я когда-либо слышал. Когда мы на выезде, нас всегда очень поддерживают. Я думаю, что между командой и болельщиками есть хорошая связь», — приводит слова тренера BBC.

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