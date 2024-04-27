Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Тибо Куртуа

«Реал» хочет продлить контракт со своим голкипером Андреем Луниным, сообщает El Nacional. Напомним, что текущее соглашение рассчитано до лета следующего года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

По информации источника, Лунин высоко оценивает свои выступления в нынешнем сезоне. Он привлёк внимание таких клубов как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Однако ответ 25-летнего украинца на предложение о продлении контракта был не таким, как ожидал «Реал». Вратарю нравится жизнь в Мадриде, но он понимает, что вернётся на скамейку запасных после окончательного восстановления Тибо Куртуа. Лунин запросил у мадридского клуба повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, которую зарабатывает бельгиец.

«Реал» не намерен удовлетворять такие финансовые запросы украинца, ведь считает, что это слишком большая сумма для второго вратаря. Клуб готов повысить ему зарплату, но в более скромных размерах. В то же время другие команды, интересующиеся Луниным, предлагают ему больше, чем готов платить голкиперу «Реал» по новому контракту.

В текущем сезоне Лунин провёл 12 сухих матчей за «Реал», в остальных 16 играх пропустил 25 голов.