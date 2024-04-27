Анчелотти: нет никаких сомнений, что Гюлер останется в «Реале» в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно будущего 19-летнего атакующего полузащитника «сливочных» Арды Гюлера в клубе. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что турецкий футболист недоволен количеством игрового времени и рассматривает вариант с тем, чтобы уйти в аренду.

«Арда будет очень важным игроком для нас в будущем, и нет никаких сомнений, что он останется здесь в следующем году. Он мог начать играть раньше, ведь он так хорошо проявляет себя на тренировках. Он очень молод, но понемногу узнаёт, какова его роль в этой команде. Он забил больше голов, чем сыграл [матчей]. Это его дар», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.