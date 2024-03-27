Лысцов: от игры сборной России с сербами я кайфанул. И Лёха забил, и Антон

Бывший защитник «Локомотива» и «Бенфики Б» Виталий Лысцов высказался о развитии молодёжи в российском футболе.

«Клубы стали активнее привлекать молодёжь, и эта молодёжь начала очень хорошо себя проявлять. Любой клуб возьми — «Динамо», «Локомотив», «Спартак» — везде своих воспитанников подтягивают, и ребята выдают классные игры. Благодаря этому у нас и сборная сейчас приличная. Она же теперь не просто обороняется и бьёт мяч за шиворот защитникам. Не только защита, физика, борьба. Стали больше играть технично, держим мяч в разных фазах, совершаем хорошие переходы и показываем красивый футбол. У нас очень сильные игроки, и я очень рад, что им стали предоставлять больше шансов. И многие им воспользовались.

От игры сборной с сербами я вообще кайфанул. И Лёха забил, и Антон. Видно было, что игровое взаимопонимание никуда от них не делось. А когда у братьев под рукой есть ещё и Головин, который тоже очень тонко чувствует ритм игры, получается вообще красота: все эти пяточки, комбинации», — рассказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Сербии состоялся 21 марта. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 4:0.

Полностью интервью с Виталием Лысцовым читайте на «Чемпионате» в 10:00