Лысцов объяснил, почему предпочёл Первому дивизиону России португальскую Сегунду

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов объяснил, почему предпочёл играть во втором дивизионе Португалии, а не в ФНЛ. 28-летний центральный защитник в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки». В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.

«У меня не было ни одного предложения из РПЛ. Никого не находилось, кто бы мог помочь среди агентов или других заинтересованных людей. Мы удочки позакидывали в клубы, но никто на связь не выходил. Может, и был у кого-то интерес, но его обрубали, не знаю. А в Первой лиге я никогда в России не играл и начинать не хотел. Посчитал, что лучше поехать в португальскую Сегунду. Всё-таки с прошлого приезда осталась некая недосказанность.

В какой-то степени я был рад и счастлив вернуться домой, в Россию, в 2019 году. Плюс «Крылья Советов» — очень хорошая команда, которая запала мне в сердце. Всего за сезон для меня всё и все стали в Самаре родными. Команда и болельщики были как семья. Эта атмосфера отвлекла от разочарования, что уезжаю из Европы. Но спустя время я всё равно принял решение вернуться в Португалию. Здесь уже все факторы сошлись, включая беременность жены. Мы посчитали, что ей и ребёнку будет полезен местный климат, а мне — возможность сосредоточиться на футболе. Для меня ещё большой плюс — отсутствие долгой паузы зимой. Мне лучше, когда чемпионат идёт целый год, а отдых дают летом», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.