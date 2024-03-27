Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лысцов объяснил, почему предпочёл Первому дивизиону России португальскую Сегунду

Лысцов объяснил, почему предпочёл Первому дивизиону России португальскую Сегунду
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов объяснил, почему предпочёл играть во втором дивизионе Португалии, а не в ФНЛ. 28-летний центральный защитник в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки». В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.

«У меня не было ни одного предложения из РПЛ. Никого не находилось, кто бы мог помочь среди агентов или других заинтересованных людей. Мы удочки позакидывали в клубы, но никто на связь не выходил. Может, и был у кого-то интерес, но его обрубали, не знаю. А в Первой лиге я никогда в России не играл и начинать не хотел. Посчитал, что лучше поехать в португальскую Сегунду. Всё-таки с прошлого приезда осталась некая недосказанность.

В какой-то степени я был рад и счастлив вернуться домой, в Россию, в 2019 году. Плюс «Крылья Советов» — очень хорошая команда, которая запала мне в сердце. Всего за сезон для меня всё и все стали в Самаре родными. Команда и болельщики были как семья. Эта атмосфера отвлекла от разочарования, что уезжаю из Европы. Но спустя время я всё равно принял решение вернуться в Португалию. Здесь уже все факторы сошлись, включая беременность жены. Мы посчитали, что ей и ребёнку будет полезен местный климат, а мне — возможность сосредоточиться на футболе. Для меня ещё большой плюс — отсутствие долгой паузы зимой. Мне лучше, когда чемпионат идёт целый год, а отдых дают летом», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«По деньгам упал в 3-4 раза». Трансфер из России в Европу, который почти не заметили
Эксклюзив
«По деньгам упал в 3-4 раза». Трансфер из России в Европу, который почти не заметили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android