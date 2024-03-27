Митай — о переходе в «Локомотив»: мне было боязно ехать в Россию, но не жалею о переходе

Левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай признался, что опасался ехать в Россию перед переходом в московский клуб. Игроком железнодорожников албанец стал летом 2022 года.

«Переговоры о моём трансфере шли два месяца. За это время я успел посмотреть разные видео на YouTube про вашу страну и про текущую ситуацию. Но я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что невозможно судить о месте, не побывав там — сколько бы ты видео ни посмотрел. Конечно, мне было боязно ехать в Россию — незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить? Я ни секунды не жалел о том, что приехал», — приводит слова Митая Sport24.

В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.