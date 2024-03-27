«Удивлён и восхищён». Российский защитник Лысцов — о возвращении в «Лейрию» спустя 10 лет

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов прокомментировал своё возвращение в команду спустя 10 лет. 28-летний центральный защитник в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.

«Все мои португальские знакомые знали, что «Лейрия» ищет центрального защитника. На меня много раз выходили — и когда в «Ахмате» играл, и когда без команды сидел. У меня была странная ситуация с коленом — никто не мог поставить точный диагноз. Оно постоянно воспалялось и опухало. Страшно с ним мучился. Только форму наберу — бац, пауза на неделю. В итоге принял решение на полсезона ни с кем не подписываться, а поехать и наконец вылечиться. Полетел в Италию, потом в Сербию. Восстановился и перешёл в «Химки». Всё это время меня «Лейрия» звала к себе. Обещали решить вопросы со здоровьем: «Только приезжай, помоги». После вылета «Химок» из РПЛ я решил не продлевать контракт и возвращаться в Португалию.

В прошлый раз у меня очень короткая была остановка здесь. За полтора-два месяца набрал физические данные и поехал на просмотр в «Бенфику». На что сразу обратил внимание — поле в Лейрии стало получше, тренажёрный зал добавился на стадионе, а в клубном автопарке — два новых автобуса. Главное — команду очень хотят продвинуть в Примейру. Спонсоры серьёзно настроены на этот счёт: делают интересные маркетинговые ходы, привлекают болельщиков. На стадион иногда приходит по 12-13 тысяч человек — приличный показатель для второго дивизиона. Игрокам тоже создаются качественные условия для работы: хорошая экипировка, проживание, отели, питание. По сравнению с самой собой 10-летней давности «Лейрия» сильно добавила, изменения колоссальные. Сегодня это гораздо более интересный проект, чем тогда. Честно скажу: удивлён и восхищён», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.