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Лысцов: никакого предубеждения к себе как русскому я в Португалии не чувствую

Лысцов: никакого предубеждения к себе как русскому я в Португалии не чувствую
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Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал, чувствуется ли предвзятое отношение к русским в Португалии. Лысцов является единственным россиянином в португальской Сегунде.

«Ничего такого не чувствую. Ко мне относятся как к футболисту, профессионалу. Никакого предубеждения по национальному признаку точно нет. Всё так же, как у всех», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.

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