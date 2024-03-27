Лысцов: никакого предубеждения к себе как русскому я в Португалии не чувствую

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал, чувствуется ли предвзятое отношение к русским в Португалии. Лысцов является единственным россиянином в португальской Сегунде.

«Ничего такого не чувствую. Ко мне относятся как к футболисту, профессионалу. Никакого предубеждения по национальному признаку точно нет. Всё так же, как у всех», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.