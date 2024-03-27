Марио Митай: думал, русские парни — суровые, жёсткие мужики. На Западе все так думают

Левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал, какие у него были первые впечатления от России. Игроком железнодорожников албанец стал летом 2022 года.

«Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жёсткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России. Русские — очень душевный, дружелюбный народ. Просто к ним нужно найти подход, дать понять, что ты свой парень», — приводит слова Митая Sport24.

В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.