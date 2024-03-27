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В «Крыльях Советов» сообщили, что матч с «Зенитом» пройдёт со зрителями

В «Крыльях Советов» сообщили, что матч с «Зенитом» пройдёт со зрителями
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Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» пройдёт со зрителями.

«Клуб готовится к матчу с «Зенитом» и ждёт болельщиков на стадионе. Конечно, мы отказались от обширной развлекательной программы. Сейчас тот момент, когда «Крыльям» необходима поддержка родных трибун. Ждём всех на игре с лидером чемпионата. Вместе мы способны на всё», — заявили в пресс-службе «Крыльев» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Самарская команда встретится с сине-бело-голубыми 30 марта на домашней арене. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. После 20 туров «Крылья Советов» располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит».

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