Лысцов: «Краснодар» — топ сейчас. Футбол показывают сумасшедший

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов высказался о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар» — конечно, топ сейчас. Футбол показывают сумасшедший. Поэтому и гонка интересная. Многие команды хорошо себя проявляют. Интересно смотреть чемпионат», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.

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