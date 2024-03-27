Джеррард: пять трофеев с «Ливерпулем» значили для меня больше, чем 10 в другом клубе

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля», а ныне тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассказал, почему в 2005 году отказался от перехода в лондонский «Челси».

«У меня была сильная связь с «Ливерпулем», клубом из моего города. Для меня самым главным было выигрывать трофеи, а также вспоминать, что эти победы значат. Четыре или пять выигранных трофеев в «Ливерпуле» значили бы для меня намного больше, чем 10 или 11 трофеев в «Челси», — приводит слова Джеррарда издание Liverpool Echo.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2005 году «Челси» активно интересовался Джеррардом. В то время «синих» возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью.

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