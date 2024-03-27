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Экс-капитан «Ливерпуля» Джеррард: жалею, что не поиграл под руководством Моуринью

Экс-капитан «Ливерпуля» Джеррард: жалею, что не поиграл под руководством Моуринью
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Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля», а ныне тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался об экс-тренере «Челси» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

«Мне нравится Жозе и как профессионал, и как человек. У нас были не самые близкие отношения на протяжении многих-многих лет, но я жалею, что не играл под его руководством. Потому что я знаю, что Моуринью сделал бы меня лучшим игроком. И знаю, что с ним я бы добавил в свою копилку трофеев ещё несколько титулов. Но, оглядываясь назад, я не жалею, что не подписал контракт с «Челси». Я доволен принятым мной решением (остаться в «Ливерпуле». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Джеррарда издание Liverpool Echo.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2005 году «Челси» активно интересовался Джеррардом. В то время «синих» возглавлял как раз Моуринью.

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