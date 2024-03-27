Колыванов: чтобы находиться рядом с «Зенитом», «Краснодару» нужна победа над «Локомотивом»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» стартанул неважно. Чтобы находиться рядом с «Зенитом», им нужна победа над «Локомотивом». Но у железнодорожников интересная, быстрая команда. Я бы даже сказал, что они в этом похожи.

Ожидание интересного, фееричного матча, чтобы было много голов. Эти команды любят играть в футбол: мяч на земле, короткий и средний пас, высокий прессинг.

Будет ли дополнительным импульсом смена тренера в «Краснодаре»? Не знаю. Как это скажется, покажут результаты. Мусаев знает эту команду, он уже работал там, знает психологию футболистов, знает Галицкого, знает все требования», — приводит слова Колыванова Legalbet.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 32 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 40 очков.