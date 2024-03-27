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Стало известно, сколько заработал «Рубин» в 2023 году

Чистый убыток казанского «Рубина» в 2023 году составил 236,4 млн рублей, что в 4,9 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «РБ Бизнес».

Финансовые показатели «Рубина» за 2023 год:

чистый убыток — 236,4 млн рублей (в 2022 году — 1,16 млрд рублей);

расходы на оплату труда — 1,77 млрд рублей (больше, чем в 2022 году, на 23%);

на трансферы и агентские выплаты — 832,8 млн рублей (больше, чем в 2022 году, на 65%);

выручка — 2,14 млрд рублей, из них:

— спонсорские контракты — 1,9 млрд рублей;

— доходы от продажи прав на трансляцию матчей — 178 млн рублей;

— выручка от продажи билетов и абонементов — 45,9 млн рублей;

— продажа сувенирной продукции — 9,6 млн рублей.

В данный момент «Рубин» находится на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ-2023/2024, набрав 29 очков в 20 матчах.