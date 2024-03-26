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«Рубин» передаст доход с продажи билетов на матч с «Ахматом» жертвам трагедии в «Крокусе»

«Рубин» передаст доход с продажи билетов на матч с «Ахматом» жертвам трагедии в «Крокусе»
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Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» Казань сообщила, что передаст все средства с продажи билетов на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги жертвам трагедии, случившейся в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В воскресенье, 31 марта, казанцы примут у себя дома грозненский «Ахмат».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый, кто придёт на футбол в это воскресенье, сможет внести свой вклад и помочь пострадавшим в этой страшной трагедии. Не останемся в стороне и все вместе поддержим тех, кто оказался в беде», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Рубина».

В данный момент «Рубин» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 20 матчах. «Ахмат» располагается на 12-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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