Прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй футболистки

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может быть осуждён на 2,5 года за поцелуй футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщила Marca.

По информации источника, прокуратура потребовала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы. Кроме этого, 1,5 года тюремного заключения за преступление, связанное с принуждением, грозит бывшему тренеру женской сборной Хорхе Вильде, бывшему директору по маркетингу RFEF Рубену Ривере и директору мужской сборной Альберту Луке.

Напомним, в 2023 году женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Рубиалес поцеловал Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. Более того, он был вынужден подать в отставку с поста президента RFEF, в то время как Международная федерация футбола приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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