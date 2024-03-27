Тренер «Рубина» Рахимов ответил на вопрос о принципиальности матча с «Ахматом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, будет ли для него принципиальным матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Ранее специалист работал в «Ахмате». Встреча состоится в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Принципиальный ли этот матч для меня? Общий. Знаете, все так говорят, но для меня лично – нет. Если тренер работал в нескольких командах, получается, весь чемпионат принципиальный может быть. Поэтому если я буду делать акценты такие, то считаю, что, наверное, можно потерять контроль над ситуацией. Нужно делать ориентир на своей команде, смотреть, что лучше для твоей команды, и готовить её независимо от того, какой соперник», — приводит слова Рахимова Metaratings.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Ахмат» располагается на 12-й строчке, заработав 20 очков.

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