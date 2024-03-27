Рахимов высказался о настроении и состоянии игроков «Рубина» после сбора в Турции

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о работе команды в период международной паузы. «Рубин» вернулся в Казань после небольшого сбора в Турции.

«Как настроение в команде после возвращения в Казань? Настроение нормальное. Погода, правда, немного подводит, но ничего страшного, мы должны к этим моментам адаптироваться. Приятно возвращаться, долго нас не было, было больше двух месяцев сборов. Нужно адаптироваться к погодным условиям и готовиться к игре.

Как состояние игроков? Не все здоровы. Сегодня мы говорили с медштабом о тех игроках, которым нежелательно проводить общекомандную тренировку. Если нам говорят, что кому-то желательно провести тренировку в фитнесе, с тренером по физподготовке, то мы идём навстречу. За несколько дней до матча рисковать мы не будем. Но те, кто готов, проведут нормальную полноценную тренировку. В связи с погодой нам пришлось скорректировать тренировку, убрать тактические упражнения и единоборства. Поменяли, чтобы не стоять на поле, а интенсивно провести часовое занятие», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».