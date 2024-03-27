РФС будет получать доход от продажи новой формы сборной России согласно договору с Jogel

Руководитель службы по маркетингу и коммерции Российского футбольного союза Илья Фимушкин рассказал, что соглашение с компанией Jogel, которая представила новую форму сборной России, предусматривает выплату в пользу РФС части дохода от продажи игровых комплектов.

«У нас с коллегами есть лицензионное соглашение, мы получаем роялти. Это понятный рыночный процент», — приводит слова Фимушкина «РБ Спорт».

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете. Сборная России сыграла свой первый матч в новой форме: во время товарищеской игры со сборной Сербии (4:0) игроки были одеты в комплект формы в красном цвете.