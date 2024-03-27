Рахимов рассказал, как ураза влияет на тренировочный процесс «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, вносит ли ураза (мусульманский пост) коррективы в тренировочный процесс команды.

«Пост уже не первый день идёт. Мы всё прекрасно понимаем. И на сборах уже были ребята, которым достаточно сложно было проводить тяжёлые тренировки. Нам пришлось убрать одну-две тренировки, так как нагрузки были серьёзные. Пост держат те же ребята узбеки – Ашурматов, Рахмоналиев – также Даку, Руслан Безруков, Марат Апшацев. Им сложно. Мы это понимаем прекрасно и делаем определённую скидку на эти моменты», – приводит слова Рахимова Metaratings.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. В воскресенье, 31 марта, в матче 22-го тура чемпионата России «Рубин» примет «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск.