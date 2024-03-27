Стало известно, кто стал лучшим тренером Ла Лиги в марте

Определён лучший тренер чемпионата Испании в марте. Им стал главный тренер «Вильярреала» Марселино Тораль.

По информации официального сайта Ла Лиги, в число претендентов на звание тренера месяца также входили наставник «Барселоны» Хави и Карло Анчелотти («Реал» Мадрид).

В марте «Вильярреал» провёл три игры в чемпионате Испании, в которых одержал три победы с разницей забитых и пропущенных мячей «+6» (9-3).

Матчи «Вильярреала» в Ла Лиге в марте:

03.03.2024. «Вильярреал» — «Гранада» — 5:1;

10.03.2024. «Бетис» — «Вильярреал» — 2:3;

17.03.2024. «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:0.

58-летний Марселино возглавил «Вильярреал» в ноябре прошлого года. После 29 туров испанского чемпионата команда занимает девятое место в турнирной таблице с 38 очками.