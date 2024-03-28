Массимо Каррера: Кварацхелия будет одной из звёзд на Евро-2024

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о вингере итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Сборная Грузии сделала огромный шаг, они молодцы. Я думаю, Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024. Это большой игрок», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.

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