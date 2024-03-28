Хвича Кварацхелия, вероятнее всего, не покинет «Наполи» до лета 2025 года

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, скорее всего, задержится в итальянском клубе минимум до лета 2025 года, сообщает Football Italia со ссылкой на данные интернет-издания Gazzetta.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов предложить грузину новый контракт, который будет рассчитан до лета 2029 года. Нынешний контракт заканчивается в июне 2027-го. Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022-го.

В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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