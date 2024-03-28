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Спортдиректор «Оренбурга»: Дениса Черышева наше предложение точно не устроило бы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном приглашении в клуб российского полузащитника Дениса Черышева.

«Не думали о приглашении Дениса Черышева в «Оренбург». Думаю, его точно не устроило бы наше предложение», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом 2024 года 33-летний Денис Черышев покинет «Венецию» и станет свободным агентом.

В сезоне-2023/2024 итальянской Серии В Денис Черышев провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Оренбург» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 20 матчей. В ближайшем туре чемпионата России подопечные Давида Деограсии сыграют с воронежским «Факелом» в воскресенье, 31 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.